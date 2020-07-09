نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الكمامة الواقية تؤدي الى تهيج البشرة وإليك الحل

Time منذ 18 ساعة
Views 1745
Comment 4
الكمامة الواقية تؤدي الى تهيج البشرة وإليك الحل

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تؤدي الأقنعة الواقية والتي يتم إرتدائها حاليا ولا يمكن الإستغناء عنها بسبب كورونا، تؤدي لتهيج البشرة بحسب معلومات طبية، وقد يؤدي إلى انتشار البثور خاصة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ولتقليل الآثار السلبية الناتجة عن ارتداء قناع الوجه الواقي، ينصح بخلع القناع بمجرد الوصول إلى المنزل، وفي أي وقت لا يتطلب ارتداءه، وكذلك غسل الوجه بمنظّف لطيف لإزالة العرق والشوائب المتراكمة، التي تضر البشرة، ويضيف استخدام مرطّب لطيف مثل: سكين كارما (SkinKarma) من «كيه جيه سيرومز» بعد تنظيف الوجه، طبقة حماية إضافية لوقاية البشرة من حدوث مشكلات البشرة المتعددة.

ويمنح مرطّب «SkinKarma»، البشرة الترطيب الطبيعي من خلال مكوناته، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك النباتي، بالإضافة إلى النياسيناميد (فيتامين ب 13)، الذي يحسّن نسيج ا…

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

أخر الأخبار

تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
تبوك.. منطقة الـ 100 جزيرة
Time منذ 58 دقيقة Views 639
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
إفلاس الشركة المصممة لملابس الرؤساء الأمريكيين
Time منذ ساعة Views 1532
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
بالفيديو.. «السبر» يكشف حكم حرق المصاحف الممزقة
Time منذ ساعة Views 1964
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ ساعتين Views 1594
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
المرشح للاستحواذ على مارسيليا الفرنسي يتطلع لضم زيدان ورونالدو
Time منذ ساعتين Views 1757
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
Time منذ ساعتين Views 1646
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
شركة النهدي توفر وظائف إدارية شاغرة
Time منذ ساعتين Views 2022
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
صورة نادرة للملك سعود بالملابس العسكرية برفقة أبنائه
Time منذ 3 ساعات Views 2675
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 3 ساعات Views 1780
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
طرح هاتف جديد بـ3 عدسات من «كولباد»
Time منذ 3 ساعات Views 1783