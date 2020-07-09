الكمامة الواقية تؤدي الى تهيج البشرة وإليك الحل

متابعه_أميرة خالد (صدى):
تؤدي الأقنعة الواقية والتي يتم إرتدائها حاليا ولا يمكن الإستغناء عنها بسبب كورونا، تؤدي لتهيج البشرة بحسب معلومات طبية، وقد يؤدي إلى انتشار البثور خاصة مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ولتقليل الآثار السلبية الناتجة عن ارتداء قناع الوجه الواقي، ينصح بخلع القناع بمجرد الوصول إلى المنزل، وفي أي وقت لا يتطلب ارتداءه، وكذلك غسل الوجه بمنظّف لطيف لإزالة العرق والشوائب المتراكمة، التي تضر البشرة، ويضيف استخدام مرطّب لطيف مثل: سكين كارما (SkinKarma) من «كيه جيه سيرومز» بعد تنظيف الوجه، طبقة حماية إضافية لوقاية البشرة من حدوث مشكلات البشرة المتعددة.
ويمنح مرطّب «SkinKarma»، البشرة الترطيب الطبيعي من خلال مكوناته، التي تحتوي على حمض الهيالورونيك النباتي، بالإضافة إلى النياسيناميد (فيتامين ب 13)، الذي يحسّن نسيج ا…