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كشف تفاصيل جديدة في عملية هروب كارلوس غصن

Time منذ 57 دقيقة
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كشف تفاصيل جديدة في عملية هروب كارلوس غصن

وكالات (صدى):
كشفت وثائق قدمت للمحكمة معلومات جديدة بشأن عملية هروب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز.

وكان غصن قد فر من اليابان في ديسمبر الماضي على إثر اتهامات وجهت إليه بشأن سوء السلوك المالي والاختلاس.

وأوضحت الوثائق أن الرجال المتورطون في عملية تهريبه أحدهما يدعى مايكل تايلور، والآخر نجله ويسمى بيتر، وأن الأول تم سجنه بعدما قدم رشوة من أجل وقف التحقيق في عقد أبرمته وزارة الدفاع الأمريكية مع إحدى الشركات لتدريب القوات الخاصة الأفغانية.

وأضافت الوثائق أن غصن قام عمليتي تحويل إلكترونيتين للشركة التى يديرها تايلور، وأنه هرب على متن طائرة خاصة من اليابان مروراً بتركيا ولبنان، فيما بلغت تكاليف الرحلة 862 ألف دولار، وتم دفعها إلى شركة تايلور من خلال تحويلات إلكترونية.

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يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . اللـهم إكفـنا وجميع المسلمين شَـره .

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