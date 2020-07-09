نصائح هامة عند حدوث الثقوب في إطارات السيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد الثقوب المفاجأة في إطارات السيارات بسبب مسمار او نحوه من اكثر المشاكل المزعجة بالسيارة والتي قد تسبب تعطلها بالكامل .
وينصح خبراء السيارات بالتعامل بحرص عند حدوث هذه المشكلة حتى لا تؤدي إلى تفريغ هواء الإطار بالكامل .
كما نصحوا بعدم نزع المسمار او خلافه والتوجه لأقرب خدمة صيانة لتصليح الإطار ، وضرورة استبدال الإطار بعد ذلك لضمان سلامة السيارة .
كما اكدوا ان السائل الذي يتم تعبئته بإطار السيارة عند حدث ثقوب يحدث صوت غريب بعد مسافة100 كم ، ويجب عدم الإعتماد عليه ، وبشكل عام يفضل التأكدمنسلامة الإطار الإحتياطي .