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نصائح هامة عند حدوث الثقوب في إطارات السيارة

Time منذ يوم
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نصائح هامة عند حدوث الثقوب في إطارات السيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد الثقوب المفاجأة في إطارات السيارات بسبب مسمار او نحوه من اكثر المشاكل المزعجة بالسيارة والتي قد تسبب تعطلها بالكامل .

وينصح خبراء السيارات بالتعامل بحرص عند حدوث هذه المشكلة حتى لا تؤدي إلى تفريغ هواء الإطار بالكامل .

كما نصحوا بعدم نزع المسمار او خلافه والتوجه لأقرب خدمة صيانة لتصليح الإطار ، وضرورة استبدال الإطار بعد ذلك لضمان سلامة السيارة .

كما اكدوا ان السائل الذي يتم تعبئته بإطار السيارة عند حدث ثقوب يحدث صوت غريب بعد مسافة100 كم ، ويجب عدم الإعتماد عليه ، وبشكل عام يفضل التأكدمنسلامة الإطار الإحتياطي .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
طــــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .

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