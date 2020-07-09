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وزارة الحج: اعتماد الطلب ليس ترشيحا للحج

Time منذ ساعة
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وزارة الحج: اعتماد الطلب ليس ترشيحا للحج

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الحج بأن إعتماد الطلب ليس ترشيحا للحج بل هو فقط تأكيد صحة البيانات المسجلة، المقدمة من المواطن الراغب في أداء المناسك، حيث أعلنت الوزارة الإثنين الماضي طريقة التسجيل للراغبين في أداء الفريضة.

وقالت وزارة الحج بأنه ابتداءً من اليوم وحتى 19 من ذي القعدة سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية .

وأفادت الوزارة بأن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، إذ صدرت الموافقة الكريمة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . اللـهم إكفـنا وجميع المسلمين شَـره .

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