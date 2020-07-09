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"ساما" تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة "ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية"

Time منذ 6 دقائق
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"ساما" تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة "ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية"

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرحَ مشروع (مسودة) "ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية"، داعيةً في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع.

وبيّنت مؤسسة النقد، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قِبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التأمينية التي تتطلب إمّا موافقة المؤسسة المسبقة أو إشعارها قبل تسويقها أو بيعها، إضافةً إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (30) يوماً، بدءاً من تاريخ 18 / 11 / 1441هـ الموافق 9 / 7 / 2020م، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه الضوابط. ويمكن الاطّلاع عليها من خلال الرابط : هنا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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