أحمد سعد يتلقى ردود أفعال قاسية على تعليقه في قضية التحرش ويذكرونه بضربه لسمية الخشاب

القاهرة (صدى):
تلقى الفنان المصري أحمد سعد ردود فعل قاسية على تعليق له بشأن قضية التحرش، التي تتم إثارتها مؤخراً في أوساط الفنانين على مواقع التواصل من خلال تعليق نشره على حسابه.
وكتب سعد عبر "إنستجرام "محدش في الدنيا هيقضي علي التحرش. غير الرجالة، مش بعدم التحرش. لاء، الناس الشرفاء كثير لكن بمساعدة الراجل ابن البلد الجدع لما بيشوف اي ست في راجل، مش هنقول راجل، في ذكر بيضايقها".
وبالرغم من أنه تعاطف مع النساء إلا أنه تلقى الكثير من التعليقات القاسية والساخرة حيث ذكره الكثيرون بما حكي في وقت سابق عن تعرضه بالضرب لطليقته الفنانة المصرية سمية الخشاب خلال مرحلة زواجهما مع ما سببه ذلك لها من إصابات وخصوصاً على مستوى الطحال، حيث قال البعض والي يضرب زوجته اسمه إيه يا دكر البط انت