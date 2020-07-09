الأمواج تبتلع ممثلة تليفزيونية شهيرة

واشنطن (صدى):
إبتعلت الأمواج الممثلة الامريكية نايا ريفيرا، والتي اشتهرت بدورها في المسلسل التليفزيوني الشهير «جلي»، وذلك بعد أن استقلت قاربًا في بحيرة «بيرو» بولاية كاليفورنيا.
وكشفت شرطة مقاطعة فينتورا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هوية الشخص المفقود في بحيرة بيرو على أنه نايا ريفيرا 33 عامًا، من لوس أنجليس»، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن نايا ريفيرا استأجرت قاربًا في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر برفقة طفلها البالغ من العمر أربعة أعوام.
ووجدت الشرطة الطفل في وقت لاحق، دون أن يصاب بأذى، وكان بمفرده في القارب؛ حيث قال للمحققين إن والدته لم تعد بعدما ذهبت للسباحة، وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ عن ضحية غرق محتملة، حيث كانت نايا نشرت تغريدة يوم الحادث صورة وهي برفقة ابنها وكتبت " نحن الاثنان فقط"