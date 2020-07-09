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اتهامات أمريكية لقناة الجزيرة القطرية بالترويج لإيران والمنظمات الإرهابية

Time منذ ساعة
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اتهامات أمريكية لقناة الجزيرة القطرية بالترويج لإيران والمنظمات الإرهابية

وكالات (صدى):
كشف تقرير جديد صادر من عضو سابق بالكونجرس الأمريكي، بأن قناة الجزيرة القطرية تقوم بالترويج للنظام الإيراني، والمنظمات الإرهابية مما يخالف قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا بأنه يجب الكشف عن علاقاتها بالعائلة المالكة القطرية.

وأتهمت النائبة السابقة أليانا روس ليتينن، التي عملت في الكونغرس لمدة 30 عاماً وترأست لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في الفترة من 2011 إلى 2013، قناة الجزيرة بالعمل كعميل غير معلن للحكومة القطرية، في انتهاك لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، والذي يطالب العاملين لدى الحكومات الأجنبية بالإبلاغ علناً عن أنشطتهم وذلك من خلال تقرير أصدرته.

وإتهم التقرير، قطر والجزيرة بانتهاك قوانين الوكلاء الأجانب من خلال العمل تحت ستار منظمة إخبارية مستقلة. وفي حين أن الجزيرة ممولة من الحكومة القطرية، إلا أن الجزيرة تزعم أن لها استقلالية تحريرية وبالتالي فهي غير خاضعة للكشف عن جوانبها المالية وفقا لقانون فارا.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
زين😊
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
باالتوفيق ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . اللـهم إكفـنا وجميع المسلمين شَـره .

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