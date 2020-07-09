مسؤول كويتي: تهم خطيرة توجه إلى "المطيري" و"الدويلة"

خالد الظفيري (صدى):
أوضح رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية في الكويت، فايز النشوان، التهم الموجهة إلى حاكم المطيري، الأمين العام السابق لحزب الأمة، و النائب السابق مبارك الدويلة.
وذكر أن من إحدى التهم الخطيرة الموجهة إلى "الدويلة" هى المساس بالذات الأميرية، وذلك بعدما أدعى كذبا أن أمير الكويت طلب منه إبلاغ الملك سلمان بن عبدالعزيز بما دار من حديث مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مضيفا أن هذه التهمة سيعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن "المطيري" يواجه تهم منها التخابر مع جهة أجنبية، بما يضر بعلاقة الكويت مع الدول الأخرى والدخول في علاقة مع دولة تجهز لأعمال عدائية ضد المملكة، مؤكدًا أن التصرفات التى قام بها المطيري تعد خطيرة لكونها تضر بعلاقة الكويت مع المملكة والعراق والبحرين.
يذكر أن ن جهاز أمن الدولة في الكويت، قرر مؤخرًا أحالة مبارك الدويلة، وحاكم المطيري إلى النيابة العامة.