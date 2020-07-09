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مسؤول كويتي: تهم خطيرة توجه إلى "المطيري" و"الدويلة"

Time منذ 21 دقيقة
Views 1404
مسؤول كويتي: تهم خطيرة توجه إلى "المطيري" و"الدويلة"

خالد الظفيري (صدى):
أوضح رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية في الكويت، فايز النشوان، التهم الموجهة إلى حاكم المطيري، الأمين العام السابق لحزب الأمة، و النائب السابق مبارك الدويلة.

وذكر أن من إحدى التهم الخطيرة الموجهة إلى "الدويلة" هى المساس بالذات الأميرية، وذلك بعدما أدعى كذبا أن أمير الكويت طلب منه إبلاغ الملك سلمان بن عبدالعزيز بما دار من حديث مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مضيفا أن هذه التهمة سيعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

وأشار، في تصريحات لـ"سكاي نيوز" أن "المطيري" يواجه تهم منها التخابر مع جهة أجنبية، بما يضر بعلاقة الكويت مع الدول الأخرى والدخول في علاقة مع دولة تجهز لأعمال عدائية ضد المملكة، مؤكدًا أن التصرفات التى قام بها المطيري تعد خطيرة لكونها تضر بعلاقة الكويت مع المملكة والعراق والبحرين.

يذكر أن ن جهاز أمن الدولة في الكويت، قرر مؤخرًا أحالة مبارك الدويلة، وحاكم المطيري إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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