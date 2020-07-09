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مدربو أندية الدوري يمتعضون من زيادة أوزان بعض اللاعبين

Time منذ 47 دقيقة
Views 1488
مدربو أندية الدوري يمتعضون من زيادة أوزان بعض اللاعبين

نواف السالم (صدى):
كثف مدربو أندية الدوري البرامج التدريبية لإستعادة لياقة اللاعبين بعد إمتعاضهم، من إزدياد أوزان البعض منهم خلال توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وقالت تقارير بأن المحترفين عبدالرزاق حمد الله وجوليانو من النصر، وجوميز من الهلال حصلوا على إشادات من مدربيهم بسبب حرصهم على تطبيق البرامج التدريبية، لافتة إلى أن كلا من المحترفين الثلاثة تمكن من إنقاص وزنه بنحو 6-8 كجم خلال الفترة الماضية.

وينتظر أن تبدأ أندية الدوري الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للاعبين، بإقامة مباريات ودية بهدف الوقوف على مدى استعداد اللاعبين لخوض المباريات.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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