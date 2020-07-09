مدربو أندية الدوري يمتعضون من زيادة أوزان بعض اللاعبين

نواف السالم (صدى):
كثف مدربو أندية الدوري البرامج التدريبية لإستعادة لياقة اللاعبين بعد إمتعاضهم، من إزدياد أوزان البعض منهم خلال توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.
وقالت تقارير بأن المحترفين عبدالرزاق حمد الله وجوليانو من النصر، وجوميز من الهلال حصلوا على إشادات من مدربيهم بسبب حرصهم على تطبيق البرامج التدريبية، لافتة إلى أن كلا من المحترفين الثلاثة تمكن من إنقاص وزنه بنحو 6-8 كجم خلال الفترة الماضية.
وينتظر أن تبدأ أندية الدوري الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للاعبين، بإقامة مباريات ودية بهدف الوقوف على مدى استعداد اللاعبين لخوض المباريات.