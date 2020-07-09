بالصور.. قطر تعرض أفخم طائرات الديوان الأميري للبيع !

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت الحكومة القطرية عن عرض طائرتها بوينج VVIP747-8i ضمن اسطول طائرات الديوان الأميري للبيع بشكل مفاجئ ودون ابداء اسباب .
وتعد تلك الطائرة من أفخم الطائرات في العالم وكانت معدة لكبار الشخصيات وهي من اكثر الطائرات رفاهية وذهول ، ولم يتضح اسباب تخلي قطر عنها .
وتحتوي الطائرة الملقبة بـ "ملكة السماء " من الداخل على غرف معيشة وصالات خاصة ومكاتب وغرفة نوم رئيسية وصالات عامة وغرفةنوم للضيوف مع تصميم دخلي من فن الآرت دديكو .
وكانت قطر قد ضمت هذه الطائرة مع طائرة مثلها لأسطولها عام 2015 م ، واهدت الطائرة الأخرى لـ "اردوغان " كمكافأة على تأييده للموقف القطري المُعادي للمنطقة .