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بالصور.. قطر تعرض أفخم طائرات الديوان الأميري للبيع !

Time منذ ساعة
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بالصور.. قطر تعرض أفخم طائرات الديوان الأميري للبيع !

ماجد القزيز (صدى):
أعلنت الحكومة القطرية عن عرض طائرتها بوينج VVIP747-8i ضمن اسطول طائرات الديوان الأميري للبيع بشكل مفاجئ ودون ابداء اسباب .

وتعد تلك الطائرة من أفخم الطائرات في العالم وكانت معدة لكبار الشخصيات وهي من اكثر الطائرات رفاهية وذهول ، ولم يتضح اسباب تخلي قطر عنها .

وتحتوي الطائرة الملقبة بـ "ملكة السماء " من الداخل على غرف معيشة وصالات خاصة ومكاتب وغرفة نوم رئيسية وصالات عامة وغرفةنوم للضيوف مع تصميم دخلي من فن الآرت دديكو .

وكانت قطر قد ضمت هذه الطائرة مع طائرة مثلها لأسطولها عام 2015 م ، واهدت الطائرة الأخرى لـ "اردوغان " كمكافأة على تأييده للموقف القطري المُعادي للمنطقة .

 

 

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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