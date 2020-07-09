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تعرف على زعيم الصحراء وبطل الرالي يزيد الراجحي

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تعرف على زعيم الصحراء وبطل الرالي يزيد الراجحي

ماجد محمد (صدى):
بطل الرالي يزيد الراجحي ، زعيم الصحراء أحد أهم رجال الأعمال في الخليج العربي، نستعرض في هذا المقال بطولاته وسيرة حياته الشخصية و أبرز أعماله وحجم ثروته.

نستعرض قصة بطل الرالي يزيد الراجحي، زعيم الصحراء وهو أحد أهم رجال الأعمال في الخليج العربي، هو يزيد محمد عبدالعزيز الراجحي 39 عام مواليد سبتمبر 1981مـ ولد بالرياض وهو يعود أصله لعائلة "الراجحي" من منطقة القصيم، وهو إبن التاجر "محمد عبدالعزيز الراجحي، يذكر أن له 24 أخ وأخت ولكن لا توجد مصادر مؤكدة بهذا الشأن.

بدأ حياته العملية في سن مبكرة فعينه والده عام 1998 مراقباً لمكتب الأملاك الخاصة ثم مديراً عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004 وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدا من رجال الأعمال المعروفين.

ويملك يزيد أسرة كبيرة جدا ويفتخر بشعارة : ” العائلة أولا” ويعد من ضمن الأبناء المقربين لأسرته، فالأخ الأكبر من أثرياء المملكة صنف عالميا في 2013 ضمن قائمة أقوى 500 مسلم عالميا، شقيقه الأصغر وشقيقته من مشاهير سناب شات.

شغل الراجحي عدة مناصب، منها: رئيس مجلس إدارة كل من “شركة منافع القابضة”، و”شركة دعم للاستثمار العقاري”، وعضو مجلس إدارة كل من “شركة الراجحي للصناعات الثقيلة”، و”الشركة السعودية للتطوير السياحي”، وتم إختياره سفيرا للعمل التطوعي 2016، ونال عدة جوائز منها جائزة WRC Trophy” عام 2017، و”جائزة أفضل شخصية رياضية بالمملكة” عام 2010.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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