تعرف على زعيم الصحراء وبطل الرالي يزيد الراجحي

ماجد محمد (صدى):
بطل الرالي يزيد الراجحي ، زعيم الصحراء أحد أهم رجال الأعمال في الخليج العربي، نستعرض في هذا المقال بطولاته وسيرة حياته الشخصية و أبرز أعماله وحجم ثروته.
نستعرض قصة بطل الرالي يزيد الراجحي، زعيم الصحراء وهو أحد أهم رجال الأعمال في الخليج العربي، هو يزيد محمد عبدالعزيز الراجحي 39 عام مواليد سبتمبر 1981مـ ولد بالرياض وهو يعود أصله لعائلة "الراجحي" من منطقة القصيم، وهو إبن التاجر "محمد عبدالعزيز الراجحي، يذكر أن له 24 أخ وأخت ولكن لا توجد مصادر مؤكدة بهذا الشأن.
بدأ حياته العملية في سن مبكرة فعينه والده عام 1998 مراقباً لمكتب الأملاك الخاصة ثم مديراً عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004 وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدا من رجال الأعمال المعروفين.
ويملك يزيد أسرة كبيرة جدا ويفتخر بشعارة : ” العائلة أولا” ويعد من ضمن الأبناء المقربين لأسرته، فالأخ الأكبر من أثرياء المملكة صنف عالميا في 2013 ضمن قائمة أقوى 500 مسلم عالميا، شقيقه الأصغر وشقيقته من مشاهير سناب شات.
شغل الراجحي عدة مناصب، منها: رئيس مجلس إدارة كل من “شركة منافع القابضة”، و”شركة دعم للاستثمار العقاري”، وعضو مجلس إدارة كل من “شركة الراجحي للصناعات الثقيلة”، و”الشركة السعودية للتطوير السياحي”، وتم إختياره سفيرا للعمل التطوعي 2016، ونال عدة جوائز منها جائزة WRC Trophy” عام 2017، و”جائزة أفضل شخصية رياضية بالمملكة” عام 2010.