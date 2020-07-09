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تفاصيل جديدة في مقتل جورج فلويد تكشفها التحقيقات

Time منذ 59 دقيقة
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تفاصيل جديدة في مقتل جورج فلويد تكشفها التحقيقات

واشنطن (صدى):
كشفت تقاصيل جديدة حول وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد شرطة مينيابوليس في الـ25 من أيار/مايو، حيث أظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطيون على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

وقالت تقارير بأن التسجيلات الخاصة بالشرطة التي قدمها توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا كشفت تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة، فعندما ألقى أفراد الشرطة القبض عليه أولا، توسلهم فلويد ألا يضعوه في سيارة الشرطة وأخبرهم أنه يخاف من الأماكن المغلقة ويعاني من حالة جسدية سيئة.

وتابعت التقارير بينما كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد، إنه لا يستطيع التنفس وإنه "سيموت هنا"ووفق التسجيلات كانت آخر كلماته ”أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت، سوف يقتلونني " وطوال فترة توقيفه ردد فلويد لأكثر من 20 مرة لا أستطيع التنفس ويمكن سماع الشرطيين وهم يطلبون منه ”الاسترخاء“ ويخبرونه بأنه كان ”يبلي حسنا“.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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