تفاصيل جديدة في مقتل جورج فلويد تكشفها التحقيقات

واشنطن (صدى):
كشفت تقاصيل جديدة حول وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد، على يد شرطة مينيابوليس في الـ25 من أيار/مايو، حيث أظهر تشريح الجثة أن الضغط الذي مارسه الشرطيون على صدر فلويد تسبب بوفاته التي أثارت موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.
وقالت تقارير بأن التسجيلات الخاصة بالشرطة التي قدمها توماس لين، وهو أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، لمحكمة ولاية مينيسوتا كشفت تفاصيل جديدة عن لحظاته الأخيرة، فعندما ألقى أفراد الشرطة القبض عليه أولا، توسلهم فلويد ألا يضعوه في سيارة الشرطة وأخبرهم أنه يخاف من الأماكن المغلقة ويعاني من حالة جسدية سيئة.
وتابعت التقارير بينما كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة قال فلويد، إنه لا يستطيع التنفس وإنه "سيموت هنا"ووفق التسجيلات كانت آخر كلماته ”أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت، سوف يقتلونني " وطوال فترة توقيفه ردد فلويد لأكثر من 20 مرة لا أستطيع التنفس ويمكن سماع الشرطيين وهم يطلبون منه ”الاسترخاء“ ويخبرونه بأنه كان ”يبلي حسنا“.