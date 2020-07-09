اتهامات لـ "ياسمين صبري" بتقليد صديقة رونالدو: "مسكت في لقب جورجينا العرب"!

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لإنتقادات كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة والتي كانت قريبة الشبه من " جورجينا " صديقة النجم كريستيانو رونالدو .
وظهرت ياسمين في احد الصور رافعة شعرها للخلف ، وصورة اخرى بمكياج جرئ وبمظهر يقترب من فنانات هوليود ما جعل الجمهور يتهمها بتقليد جورجينا .
وقال احد المتابعين : انتي يياسمين بتقلدي جورجينا حبيبة كريستيانوا.. ياسمين شكلها مسكت في لقب جورجينا العرب فهتقلد كل اطلالتها .
وقال آخر : مومعقول هاد التقليد حتي في النظرة ياسمين لا زم تكون لك صورة وإطلالات حبيت إطلالات السابقة .
بينما اعرب البعض عن حيرته من لون بشرتها فأحياناً تكون بيضاء واحياناً قمحية بسبب تغييرات إطلالاتها .
وحازت ياسمين صيري على شهرة واسعة مؤخراً خاصة ً بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة " طليق الفنانة هيقاء وهبي " في ابريل الماضي .