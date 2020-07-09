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اتهامات لـ "ياسمين صبري" بتقليد صديقة رونالدو: "مسكت في لقب جورجينا العرب"!

Time منذ يومين
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اتهامات لـ "ياسمين صبري" بتقليد صديقة رونالدو: "مسكت في لقب جورجينا العرب"!

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لإنتقادات كبيرة بسبب إطلالتها الأخيرة والتي كانت قريبة الشبه من " جورجينا " صديقة النجم كريستيانو رونالدو .

وظهرت ياسمين في احد الصور رافعة شعرها للخلف ، وصورة اخرى بمكياج جرئ وبمظهر يقترب من فنانات هوليود ما جعل الجمهور يتهمها بتقليد جورجينا .

وقال احد المتابعين : انتي يياسمين بتقلدي جورجينا حبيبة كريستيانوا.. ياسمين شكلها مسكت في لقب جورجينا العرب فهتقلد كل اطلالتها .

وقال آخر : مومعقول هاد التقليد حتي في النظرة ياسمين لا زم تكون لك صورة وإطلالات حبيت إطلالات السابقة .

بينما اعرب البعض عن حيرته من لون بشرتها فأحياناً تكون بيضاء واحياناً قمحية بسبب تغييرات إطلالاتها .

وحازت ياسمين صيري على شهرة واسعة مؤخراً خاصة ً بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد ابو هشيمة " طليق الفنانة هيقاء وهبي " في ابريل الماضي .

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أحدث التعليقات

سوسن
مقال كتبه✍ رئيس الوزراء، بوريس جونسون، عام (1997)🤔 😂"تورط" مافيه حل الإ (الترقيع).. بس أحيانا الترقيع مــايمشي.
الختيار
ياعزتيله
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. إذبحيها وصلحي العـشا .
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههه. تمام التمايـم .
abdul
"... وتعمل روز لينتينين الآن فى إحدى جماعات الضغط، وتم توكيلها من قبل الإمارات لإجراء تحقيق حول الجزيرة..". هنا مرْبط الفرَس.

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