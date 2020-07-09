نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان المليشيات الحوثية

Time منذ ساعة
Views 2004
Comment 1
التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين يتبعان المليشيات الحوثية

الرياض (صدى):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس استهداف وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد شكلا تهديداً وشيكاً على الملاحة الدولية يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .

وفي التفاصيل ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهدفين المدمرين عبارة عن (2) زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة (215) متراً من الساحل تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

وأضاف العقيد المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لنصوص اتفاق (ستوكهولم).

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديداً وشيكاً وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

أخر الأخبار

شاهد.. مأسي أطفال اليمن تحت صواريخ ورصاص مليشيا الحوثي
شاهد.. مأسي أطفال اليمن تحت صواريخ ورصاص مليشيا الحوثي
Time منذ 3 دقائق Views 1088
"ساما" تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة "ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية"
"ساما" تطلب العموم والمهتمين إبداء مرئياتهم حول مسودة "ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية"
Time منذ 5 دقائق Views 1159
محكمة النقض في مصر تؤيد حكم المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع
محكمة النقض في مصر تؤيد حكم المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع
Time منذ 8 دقائق Views 1202
"الجوازات" توضح موقف حركة السفر عبر المنافذ البرية
"الجوازات" توضح موقف حركة السفر عبر المنافذ البرية
Time منذ 13 دقيقة Views 1379
مسؤول كويتي: تهم خطيرة توجه إلى "المطيري" و"الدويلة"
مسؤول كويتي: تهم خطيرة توجه إلى "المطيري" و"الدويلة"
Time منذ 20 دقيقة Views 1384
"حساب المواطن" يوضح الإجراء اللازم أمام غير المستوفين لشروط الأهلية
"حساب المواطن" يوضح الإجراء اللازم أمام غير المستوفين لشروط الأهلية
Time منذ 23 دقيقة Views 1396
أحمد سعد يتلقى ردود أفعال قاسية على تعليقه في قضية التحرش ويذكرونه بضربه لسمية الخشاب
أحمد سعد يتلقى ردود أفعال قاسية على تعليقه في قضية التحرش ويذكرونه بضربه لسمية الخشاب
Time منذ 23 دقيقة Views 1252
الأمواج تبتلع ممثلة تليفزيونية شهيرة
الأمواج تبتلع ممثلة تليفزيونية شهيرة
Time منذ 31 دقيقة Views 1440
نادي الفتح يخوض 4 مبارايات ودية إستعدادا للدوري
نادي الفتح يخوض 4 مبارايات ودية إستعدادا للدوري
Time منذ 38 دقيقة Views 1314
صورة نادرة تكشف طبيعة المنازل بالرياض في الخمسينات
صورة نادرة تكشف طبيعة المنازل بالرياض في الخمسينات
Time منذ 44 دقيقة Views 1546