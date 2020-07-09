بالفيديو.. Elantra القادمة من هيونداي تتحول لسيارة رياضية فارهة

أميرة خالد (صدى):
أظهرت بعض التقاربر صورا وفيديوهات للتصميم الجديد لسيارات إلنترا القادمة من هيونداي، حيث ظهر تصميم نموذج N Line القادم والذي سيحل محل نماذج Avante Sport التي انتشرت في كوريا وأمريكا وعدد من الأسواق العالمية.
وأوضحت الصور التسريبية بأن تصميم Elantra أصبح مختلفا كليا، وحصلت نماذجها الجديدة على هيكل انسيابي رياضي بواجهة غريبة الشكل مزودة بفتحات هوائية كبيرة، ستأتي فيها مصابيح الضباب الأمامية، والانحناءات البارزة على شكل حرف Y على الأبواب، وتصميم صندوق الأمتعة الخلفي الذي خطط لقسمه العلوي.
ولم يتم بعد معرفة التفاصيل و التقنيات الداخلية التي ستحصل عليها قمرة هذه السيارات، لكن تسريبات أشارت إلى بعض مواصفاتها التقنية الأخرى، حيث ينتظر أن تحصل على محركات T-GDI توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 204 أحصنة، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، كما يفترض أن تطرح نسخ هجينة منها بمحركات تعمل بالبنزين والكهرباء.