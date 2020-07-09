طبيب عن "الطاعون الدملي": اطمئنوا.. لاخوف من انتشاره لعدة أسباب

القاهرة (صدى):
أكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث بمصر سابقاً واستشاري الأمراض الجلدية انه لا خوف من انتشار مرض الطاعون الدملي في الصين .
وقال "الناظر " في حسابه على " فيسبوك " لا خوف تماماً من انتشار مرض الطاعون الدملي وذلك لعدة أسباب ، وهي ان الحالة لمريض مشتبه فيه حتى الآن وخاضع للعزل ويعالج حالياً بالمستشفى .
كما أكد ان المرض ينتج عن إصابة بكتيرية وليست فيروسية ويعالج بالمضادات الحيوية مثل "فيبراميسين او سيبرو " ويتم الشفاء منه خلال مدة تتراوح بين عشرة إلى اسبوعين .
واضاف انه لا خوف من انتشاره كما حدث في القرون الماضية حيث انه لم يكن وقتها مضادات حيوية تقضي على البكتيريا المسببة للمرض أما الآن فالمضادات الحيوية كفيلة بالقضاء عليه في مهده بإذن الله ، فاطمئنوا وطمئنوا اصدقائكم .
وكان مرض الطاعون الدملي قد ظهر في الصين قبل ايام ورفعت الصين درجة الخطر واتخذت عدة قرارات منها منع اصطياد حيوان المرموط والإبلاغ عن الجرزان الميتة وسط خوف من تحوله لوباء مجدداً .