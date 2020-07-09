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طبيب عن "الطاعون الدملي": اطمئنوا.. لاخوف من انتشاره لعدة أسباب

Time منذ ساعة
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طبيب عن "الطاعون الدملي": اطمئنوا.. لاخوف من انتشاره لعدة أسباب

القاهرة (صدى):
أكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث بمصر سابقاً واستشاري الأمراض الجلدية انه لا خوف من انتشار مرض الطاعون الدملي في الصين .

وقال "الناظر " في حسابه على " فيسبوك " لا خوف تماماً من انتشار مرض الطاعون الدملي وذلك لعدة أسباب ، وهي ان الحالة لمريض مشتبه فيه حتى الآن وخاضع للعزل ويعالج حالياً بالمستشفى .

كما أكد ان المرض ينتج عن إصابة بكتيرية وليست فيروسية ويعالج بالمضادات الحيوية مثل "فيبراميسين او سيبرو " ويتم الشفاء منه خلال مدة تتراوح بين عشرة إلى اسبوعين .

واضاف انه لا خوف من انتشاره كما حدث في القرون الماضية حيث انه لم يكن وقتها مضادات حيوية تقضي على البكتيريا المسببة للمرض أما الآن فالمضادات الحيوية كفيلة بالقضاء عليه في مهده بإذن الله ، فاطمئنوا وطمئنوا اصدقائكم .

وكان مرض الطاعون الدملي قد ظهر في الصين قبل ايام ورفعت الصين درجة الخطر واتخذت عدة قرارات منها منع اصطياد حيوان المرموط والإبلاغ عن الجرزان الميتة وسط خوف من تحوله لوباء مجدداً .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بإمكاننا أن نكون الرائد بل الفريق أول أركان (كم ) في علم الكيمياء! لكننا لا نثق بأنفسنا ربما وإلا ولكن الميدان يحتاج أدوات وله بروتوكولات
د محمد ماجد بخش
أدناه مجموعتان وأوسطه 12 مجموعة وأعلاه 32 وأفضله جداول 10/9/8/7/6 فالمجموعات تتبع مواقع المحاور التي تمثلها أو التي تمثلها العناصر!
سعود العنزي
ياجماعة أشك بصياغة الخبر. يعني قبل عام ١٩٦٥م ماكان عندنا مبنى لدوريات النجدة وبالعاصمة الرياض غير معقول. ممكن يكون مبنى حديث غير المبنى السابق.
د محمد ماجد بخش
الجدول الدوري المثالي أقترب كثيرا جدا جدا
د محمد ماجد بخش
الإلكترون تارة يمثل لذرة العنصر وأخرى يمثل للعنصر ووحدته العددية الممثلة للوحدة الذرية، هنا : - الإلكترون وحدة عددية قد يكون وحدة ثقالية وأحيانا يكون كذلك وحدة مغناطيسية - كلاهما فراغيتين عدديتين متكافئتين على مستوى وحدة المجموع! وحدة الذرة ووحدة العنصر ووحدة الإلكترون ووحدات الكتلة عموما ووحدات الطاقة خصوصا : كلها .. وحدات مغناطيسية محورية تتعامد مع بعضها في مركز ثقل ممثل!

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