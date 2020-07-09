أكلات يجب الحذر منها لمرضى السكري

أميرة خالد (صدى):
يعتبر الطعام المسبب الرئيسي لإنخفاض او ارتفاع مستويات السكر بالدم لمرضى السكري الذين يفتقدون لإفراز هرمون الأنسولين طبيعياً بما يساعد على انتظام مستوى السكر بشكل دائم .
ويحذر الأطباء من تناول اطعمة معينة لمرضى السكري تعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ ولعدة ساعات مؤكدين انه يجب تناولها بشكل بسيط وهي المكرونة والخبزالأبيض والنشويات لأنها تتحول لسكر في الدم .
ونصح الأطباء مرضى السكري بقياس نسبة السكر في الدم قبل الأكل وبعد الأكل بساعتين ثم اربع ساعات ، مؤكدين على اهمية الحفاظ على مستوى السكر لأنه مؤشر هام لسلامة الجهاز المناعي ويحمي من مضاعفات السكري الخطيرة .