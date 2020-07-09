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أكلات يجب الحذر منها لمرضى السكري

Time منذ 22 ساعة
Views 2745
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أكلات يجب الحذر منها لمرضى السكري

أميرة خالد (صدى):
يعتبر الطعام المسبب الرئيسي لإنخفاض او ارتفاع مستويات السكر بالدم لمرضى السكري الذين يفتقدون لإفراز هرمون الأنسولين طبيعياً بما يساعد على انتظام مستوى السكر بشكل دائم .

ويحذر الأطباء من تناول اطعمة معينة لمرضى السكري تعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ ولعدة ساعات مؤكدين انه يجب تناولها بشكل بسيط وهي المكرونة والخبزالأبيض والنشويات لأنها تتحول لسكر في الدم .

ونصح الأطباء مرضى السكري بقياس نسبة السكر في الدم قبل الأكل وبعد الأكل بساعتين ثم اربع ساعات ، مؤكدين على اهمية الحفاظ على مستوى السكر لأنه مؤشر هام لسلامة الجهاز المناعي ويحمي من مضاعفات السكري الخطيرة .

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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