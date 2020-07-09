أخصائية تغذية توضح تأثير الشوكولاتة على مناعة الجسم

أميرة خالد (صدى):
قالت أخصائية التغذية فارفارا زارودينا، أن الشوكولاتة هي أهم المصادر الغنية بمضادات الأكسدة،وتساهم في تقوية المناعة، كما أن لها تأثير جيد في تنشيط الدماغ وتحقق هرمونات المتعة والسعادة.
وأضافت زارودينا أن الكاكاو الذي تصنع منه الشوكولاتة، يحتوي على أكثر من 200 مركب لها تاثير إيجابي في الجسم، مثل مركبات الفلافونويد. وهذه المركبات هي مضادات قوية للأكسدة، ولها تاثير إيجابي في عملية تخثر الدم وتحمي الجسم من الجذور الحرة .
وتابعت بأنه بالرغم من كل هذة الفوائد إلا أن الشوكولاته تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يقلل من مفعولها الإيجابي. وتقول، "تفقد الشوكولاتة خلال عملية الإنتاج الكثير من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو. لذلك تجري حاليا محاولات لتقليل نسبة هذا الفقدان، وتقليل كمية السكر فيها، دون أن تفقد طعمها المعهود.