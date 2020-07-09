بالفيديو والصور.. سيرين عبدالنور تكشف كواليس طريفة بسبب تأخرها يوم الزفاف

بيروت (صدى):
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها الإحتفال بعيد زواجها الـ 13 على صفحتها بإنستجرام .
ونشرت " سيرين " صور من حفل زفافها عام 2013 ، وعلقت عليها قائلة : صارو 13 سنة والعمر كلو يارب، عيد زواج فريد رحمة وسيرين عبد النور .
وروت "سيرين "في فيديو يجمعها بزوجها موقف طريف ليلة الزفاف ، مشيرة إلى انها تأخرت عن الحفل ما دفع زوجها للمزح مع المدعوين قائلاً انها ربما غيرت رأيها .
الجدير بالذكر ان "سيرين " تحرص دائماً على إظهر حبها وعلاقتها الجيدة مع زوجها خاصةً مع محاولات إطلاق شائعات عن انفصالهما ، كما ان لديهما من الأبناء " تاليا وكريستيانو" .