شاهد.. التحقيقات التي برأت حميد حياة بعد 14 سنة قضاها بالسجن

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو، التحقيقات التي جرت مع الباكستاني حميد حياة المتهم بالمشاركة في أحداث 11 سبتمبر وتم تبرئته مؤخرا من التهم التي نسبت إليه بعد أن قضى في السجن 14 عاما .
وأظهر مقطع الفيديو أحد المحققين وهو يوجه سؤالا إلى حميد، قائلا: “لقد جئت إلى الولايات المتحدة وحصلت على الخدمات.. ثم شاركت في الهجمات وأنت تقول “الله أكبر” وتكررها.. هل تعلم ذلك”، فأجاب قائلا: “لا .. لم أفعل
واعتبرت تقارير بأن حميد ربما يكون نموذج لعدد آخر من المتهمين الذين قد يكونوا تعرضوا لعقوبة في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر الشهير، وفي حقيقة الأمر هم لم يشاركوا فيها.
ويذكرأن القضاء الأميركي، أنهى الجمعة الماضية، ملف القضية، بشأن “حياة” الذي حكم عليه في عام 2006 بالسجن 24 عاماً أمضى أكثر من نصفها قبل أن تتم تبرئته.