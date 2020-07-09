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شاهد.. التحقيقات التي برأت حميد حياة بعد 14 سنة قضاها بالسجن

Time منذ 22 دقيقة
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شاهد.. التحقيقات التي برأت حميد حياة بعد 14 سنة قضاها بالسجن

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو، التحقيقات التي جرت مع الباكستاني حميد حياة المتهم بالمشاركة في أحداث 11 سبتمبر وتم تبرئته مؤخرا من التهم التي نسبت إليه بعد أن قضى في السجن 14 عاما .

وأظهر مقطع الفيديو أحد المحققين وهو يوجه سؤالا إلى حميد، قائلا: “لقد جئت إلى الولايات المتحدة وحصلت على الخدمات.. ثم شاركت في الهجمات وأنت تقول “الله أكبر” وتكررها.. هل تعلم ذلك”، فأجاب قائلا: “لا .. لم أفعل

واعتبرت تقارير بأن حميد ربما يكون نموذج لعدد آخر من المتهمين الذين قد يكونوا تعرضوا لعقوبة في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر الشهير، وفي حقيقة الأمر هم لم يشاركوا فيها.

ويذكرأن القضاء الأميركي، أنهى الجمعة الماضية، ملف القضية، بشأن “حياة” الذي حكم عليه في عام 2006 بالسجن 24 عاماً أمضى أكثر من نصفها قبل أن تتم تبرئته.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ممتاز انا جربتها وخسرت من وزني ٢١كيلو خلال ٣اشهر برنامجي يوميا ساعه تمرين فالنادي مشيء اذا اتيحت لك فرصه الوجبات الفطور ٣حبات بيض مسلوق مع كوب شاهي او حليب بدون سكر الغداء سلطة بدون طماطم مع قطعة صدر دجاج مشوي فترة العصر حبات تمر مع زبادي المغرب بعد الرجوع من النادي كوب حليب سعوديه بتمر العشاء نفس الغداء في حال العزائم تناول الحم فقط بدون رز في حال الخروج مع العائلة للتنزه نص حبه فحم بدون رز ولا خبز برنامج كان بداية صعبه وملل ولكن بعد اسبوعين من الاصرار والعزيمة صار ممتع ومن الايجابيات النوم وسرعة الحركه من السلبيات الي واجهتني لاحظت تساقط شعر راسي لكن خفيف وملحوظ الامساك اكرمكم الله ولكن خفيف ولكن تم تعويضها بفتامين شكولاته فالصيدلية وكل شخص حسب قدرته وصحته
العدناني
حسب ما أشوف الكواشير كلهم نساء ماعاد في رجال والظاهر أنهم يداومون ساعات اكثر الله يرزقهن
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
للأسف الشديد🤔 انا أتكلم في وادي وانتم ذهبتم لوادي أخر!؟ فعلآ القرائه السريعه بدون تمعن مشكلة عند أغلب المعلقين!؟ أنا لم أتطرق بشكل خاص على ابو نوران وكان كلامي واضح جدآ في رسالتي بان الكوتش داخل في الموضوع غلط!؟ فهناك إدارة ماسكة العميد وهناك مدير إعلامي منزل بيان (أنا ذكرت بأن الإدارة رقيقه بالعامية ولم تتخذ إجراء إداري في حق المولد!؟ وليس من المنطق أن يتدخل ابو نوران في كل شارده ووارده في النادي وهو خلف الأسوار؟! ولا له علاقه بالإدارة نهائيآ 🙏 وبمعنى أخر حتسير مشاكل ثانية للعيبة أخرين وحيقولون تعال يبو نوران حلها!؟ (واذا ابو بيفعل خير ويساعد ناس وخلافه فهذا بينه وبين ربه والي يقول رؤساء دول ما عملو إلي بيعملو ابو نوران!؟ كلامك مردود عليك وانتقي الكلمات زين هداك الله)✍ لا تدخل زيد في عبيد علشان ⚽️
حمود ابوعبدالله
اتقوا الله يا اخوان لاتتكلمون بأعراض الناس
عبيد الشمري
الله يرحم الملك فهد ويرحم اموات المسلمين ويطول بعمر ابو فهد يديم النعمه علينا والامن

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