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خسائر فادحة للسينما المصرية و62 جنيه فقط إيرادات أحد الأفلام !

Time منذ ساعتين
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خسائر فادحة للسينما المصرية و62 جنيه فقط إيرادات أحد الأفلام !

أميرة خالد (صدى):
تكبدت صناعة السينما المصرية خسائر فادحة على الرغم من تخفيف الإجراءت الإحترازية وعودة تشغيل دور السينما .

ولم تحقق ثلاثة افلام جديدة سوى 11186 جنيه فقط إجمالي إيرادات منهم فيلم حقق 62 جنيه فقط وهو فيلم " بنات ثانوي " لمحمد الشرنوبي وجميلة عوض .

أمام فيلم محمد إمام وامينة خليل وياسمين رئيس " لص بغداد " فحقق 6866 جنيه ، وفيلم "الفلوس " لتامر حسني وزينه وخالد الصاوي 4258 جنيه وهي إيرادات محبطة لم تشهدها دور السينما المصرية من قبل خاصةً في توقيت الإجازات الصيفية .

وطالبت غرفة صناعة السينما وزيرة الثقافة بتأجيل موعد افتتاح السينما حتى عيد الأضحى المبارك إذ يتوقع ان يزداد فيه الإقبال عليها بالإضافة إلى رفع الإشغال من 25 % إلى 50 % لمحاولة تغطية تكاليف التشغيل .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
السامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة هؤلاء بليت بهم الامة الاسلامية في هذا الزمان ويجب الوقوف بشدة في وجوههم وأبطال مخططاتهم
ع.ع.ش
هذا الظلم عندهم والعياذ بالله استعباد الحمد لله عزنا الله بالاسلام وحكومتنا والقيم الطيبه التي تربينا عليه اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
السامي
السلام عليكم ورحمة الله
علي الحربي
حقيقة الباحة من أجمل مصايف مملكتنا الحبيبة وسكانها ناس محترمين جدا ومع ذلك تحتاج إلى لمسات حتى تكون أجمل من اهتمام بالطرق وخدمات في المنتزهات وفنادق وشاليهات لابد أن تكون أرقى وارخص

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