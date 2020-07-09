خسائر فادحة للسينما المصرية و62 جنيه فقط إيرادات أحد الأفلام !

أميرة خالد (صدى):
تكبدت صناعة السينما المصرية خسائر فادحة على الرغم من تخفيف الإجراءت الإحترازية وعودة تشغيل دور السينما .
ولم تحقق ثلاثة افلام جديدة سوى 11186 جنيه فقط إجمالي إيرادات منهم فيلم حقق 62 جنيه فقط وهو فيلم " بنات ثانوي " لمحمد الشرنوبي وجميلة عوض .
أمام فيلم محمد إمام وامينة خليل وياسمين رئيس " لص بغداد " فحقق 6866 جنيه ، وفيلم "الفلوس " لتامر حسني وزينه وخالد الصاوي 4258 جنيه وهي إيرادات محبطة لم تشهدها دور السينما المصرية من قبل خاصةً في توقيت الإجازات الصيفية .
وطالبت غرفة صناعة السينما وزيرة الثقافة بتأجيل موعد افتتاح السينما حتى عيد الأضحى المبارك إذ يتوقع ان يزداد فيه الإقبال عليها بالإضافة إلى رفع الإشغال من 25 % إلى 50 % لمحاولة تغطية تكاليف التشغيل .