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إستعدادات مكثفة لدى المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام

Time منذ 52 دقيقة
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إستعدادات مكثفة لدى المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام

مكة المكرمة (صدى):
إكتملت في المشاعر المقدسة ترتيب وصيانة الطرق والمخيمات، استعدادا لإستقبال ضيوف بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين، وذلك بالرغم من أن جائحة كورونا تسببت في تقليل الأعداد والتي ستكون رمزية، بنسبة 70% مقيمين و 30% من المواطنين مع تواجد عدد من الجهات الحكومية والخدمية لتجهيز مواقعها.

وأوضحت تقارير أنه تم تهيئة كافة الممرات والطرق المؤدية إلى الجمرات ومزدلفة وعرفات لاستقبال الحجاج، إذ وضعت الجهات المعنية أنجح خطط الخدمة والاستعداد لإقامة نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول غير حملة التصاريح اعتبارا من الثامن والعشرين من ذي القعدة.

وتابعت التقارير أنه تم تخصيص فرق بيطرية بالمنافذ للتأكد من سلامة المواشي قبل موسم الحج. وفي المدينة المنورة أنهت وزارة المالية جزءا كبيرا من الأعمال النهائية للساحات الغربية من المسجد النبوي الشريف وينتظر أن يتم تسليمها خلال الفترة القادمة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ»، فإن نسبة الإنجاز في مشروع تهيئة وتبليط الساحات بلغت أكثر من 90% على مساحة تقدر بنحو 95.000م2.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
ممتاز انا جربتها وخسرت من وزني ٢١كيلو خلال ٣اشهر برنامجي يوميا ساعه تمرين فالنادي مشيء اذا اتيحت لك فرصه الوجبات الفطور ٣حبات بيض مسلوق مع كوب شاهي او حليب بدون سكر الغداء سلطة بدون طماطم مع قطعة صدر دجاج مشوي فترة العصر حبات تمر مع زبادي المغرب بعد الرجوع من النادي كوب حليب سعوديه بتمر العشاء نفس الغداء في حال العزائم تناول الحم فقط بدون رز في حال الخروج مع العائلة للتنزه نص حبه فحم بدون رز ولا خبز برنامج كان بداية صعبه وملل ولكن بعد اسبوعين من الاصرار والعزيمة صار ممتع ومن الايجابيات النوم وسرعة الحركه من السلبيات الي واجهتني لاحظت تساقط شعر راسي لكن خفيف وملحوظ الامساك اكرمكم الله ولكن خفيف ولكن تم تعويضها بفتامين شكولاته فالصيدلية وكل شخص حسب قدرته وصحته
العدناني
حسب ما أشوف الكواشير كلهم نساء ماعاد في رجال والظاهر أنهم يداومون ساعات اكثر الله يرزقهن
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
للأسف الشديد🤔 انا أتكلم في وادي وانتم ذهبتم لوادي أخر!؟ فعلآ القرائه السريعه بدون تمعن مشكلة عند أغلب المعلقين!؟ أنا لم أتطرق بشكل خاص على ابو نوران وكان كلامي واضح جدآ في رسالتي بان الكوتش داخل في الموضوع غلط!؟ فهناك إدارة ماسكة العميد وهناك مدير إعلامي منزل بيان (أنا ذكرت بأن الإدارة رقيقه بالعامية ولم تتخذ إجراء إداري في حق المولد!؟ وليس من المنطق أن يتدخل ابو نوران في كل شارده ووارده في النادي وهو خلف الأسوار؟! ولا له علاقه بالإدارة نهائيآ 🙏 وبمعنى أخر حتسير مشاكل ثانية للعيبة أخرين وحيقولون تعال يبو نوران حلها!؟ (واذا ابو بيفعل خير ويساعد ناس وخلافه فهذا بينه وبين ربه والي يقول رؤساء دول ما عملو إلي بيعملو ابو نوران!؟ كلامك مردود عليك وانتقي الكلمات زين هداك الله)✍ لا تدخل زيد في عبيد علشان ⚽️
حمود ابوعبدالله
اتقوا الله يا اخوان لاتتكلمون بأعراض الناس
عبيد الشمري
الله يرحم الملك فهد ويرحم اموات المسلمين ويطول بعمر ابو فهد يديم النعمه علينا والامن

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