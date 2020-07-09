الحفيدة الوحيدة لرجاء الجداوي ترسل لها رسالة إفتراضية مؤثرة

القاهرة (صدى):
وجهت الحفيدة الوحيدة للفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي رسالة مؤثرة عبر الفيسبوك، حيث عبرت من خلالها على إشتياقها لها حيث حاولت التطرف لأحداث طريفة حدثت بينهما.
وقالت روضة هندي من خلال رسالتها : "هيوحشني أني أدخل أوضتك "غرفتك" فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت "النص" واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني أني أدخل عليك وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة (لعبة الورق) يا جوجا".
و تحدثت هندي عن "خفة دم" رجاء الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية، قائلة: "هيوحشني أني أكون نايمة وألاقي مامي (أمي) داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك، نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة: مالو التليفون أبو قرص، مردفة هيوحشني أني أقعد أتفرج عليك واتعلم منك، هيوحشني تريقتك "مزاحك" مع صحابي، هيوحشني خفة دمك وكرمك وأخلاقك وتسامحك.