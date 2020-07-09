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صورة مميزة لسوق الرياض قديما
منذ 9 دقائق
220
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أحدث التعليقات
مطر الاسود
العقل زينه , لو لم يكن هناك من سبب لحرمانه من الترشح لهكذا منصب الا هذا لكان ذلك كافيا وزيادة , تخيل لو ترشح وفاز بمنصب الرئيس ماذا سيكون مصير ذلك البلد , لقد صرت ابغض الديموقراطية ومن اسسها اذا كان زعيط ومعيط ونطاط الحيط سيترشح لمنصب الرئيس فليس كل احد مؤهل لهذا المنصب وليس كل احد يستحق ان يصوت
الوايلي
اما خبرة 12 سنه هذي مواصفات خاصة لشخص معين
هناء
نرجو من حساب المواظن ان يحل موظوع لمن تم حدف حياتهم والتسجيل من جد يد .وأنا اقول لا بد من تحسين الوظع بيكون أسرع وعدم الانتظار
A.awad
يبي ماحد ينافس ناديه علشان يتعاقدو مع المولد بأقل قيمه ...؟؟؟!!!!
النصر العالمي
هبلك من حلا لين جنبك واترك عنك لعب
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