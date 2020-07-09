نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل

Time منذ 30 دقيقة
Views 1420
موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل

وكالات (صدى):
تواجه إسرائيل موجة ثانية قوية من جائحة كورونا، حيث عادت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى، بعدما اعتقدت أنه تم السيطرة على تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال، وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 342.

وجرى تسجيل 1137 إصابة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع عدد المرضى المؤكدين إلى 13352 شخصًا.

وأعرب نائب وزير الصحة عن خشيته من ارتفاع أعداد المصابين المصنفين ضمن دائرة الخطر إلى أكثر من ثلاثمائة، محذرًا من أن الموجة الثانية للوباء أصعب من سابقتها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مطر الاسود
العقل زينه , لو لم يكن هناك من سبب لحرمانه من الترشح لهكذا منصب الا هذا لكان ذلك كافيا وزيادة , تخيل لو ترشح وفاز بمنصب الرئيس ماذا سيكون مصير ذلك البلد , لقد صرت ابغض الديموقراطية ومن اسسها اذا كان زعيط ومعيط ونطاط الحيط سيترشح لمنصب الرئيس فليس كل احد مؤهل لهذا المنصب وليس كل احد يستحق ان يصوت
الوايلي
اما خبرة 12 سنه هذي مواصفات خاصة لشخص معين
هناء
نرجو من حساب المواظن ان يحل موظوع لمن تم حدف حياتهم والتسجيل من جد يد .وأنا اقول لا بد من تحسين الوظع بيكون أسرع وعدم الانتظار
A.awad
يبي ماحد ينافس ناديه علشان يتعاقدو مع المولد بأقل قيمه ...؟؟؟!!!!
النصر العالمي
هبلك من حلا لين جنبك واترك عنك لعب

أخر الأخبار

صورة مميزة لسوق الرياض قديما
صورة مميزة لسوق الرياض قديما
Time منذ 9 دقائق Views 211
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
Time منذ 10 دقائق Views 1161
موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل
موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل
Time منذ 30 دقيقة Views 1420
وزير الصحة يعلن تسمية مركز طبي باسم الممرضة " نجود " المتوفاة بكورونا
وزير الصحة يعلن تسمية مركز طبي باسم الممرضة " نجود " المتوفاة بكورونا
Time منذ 56 دقيقة Views 1804
بالصور..ناشط بيئي يحاول إنقاذ شجرة من الانشطار بعد العبث بها بوادي مرخ
بالصور..ناشط بيئي يحاول إنقاذ شجرة من الانشطار بعد العبث بها بوادي مرخ
Time منذ ساعة Views 1799
وفاة قائد بالقوات الجوية الإيرانية إثر إصابته بكورونا
وفاة قائد بالقوات الجوية الإيرانية إثر إصابته بكورونا
Time منذ ساعة Views 1706
زوج كيم كاردشيان: الله طلب مني الترشح للانتخابات
زوج كيم كاردشيان: الله طلب مني الترشح للانتخابات
Time منذ ساعة Views 2223
بالفيديو..قصة ركوب الأميرة نورة للطائرة بعدما أقنعها المؤسس بعدم الخوف
بالفيديو..قصة ركوب الأميرة نورة للطائرة بعدما أقنعها المؤسس بعدم الخوف
Time منذ ساعتين Views 2423
بالفيديو..لحظة انتحار سيدة أسفل عجلات المترو
بالفيديو..لحظة انتحار سيدة أسفل عجلات المترو
Time منذ ساعتين Views 986
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعتين Views 1882