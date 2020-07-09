موجة ثانية من كورونا تجتاح إسرائيل

وكالات (صدى):
تواجه إسرائيل موجة ثانية قوية من جائحة كورونا، حيث عادت الأرقام في الارتفاع مرة أخرى، بعدما اعتقدت أنه تم السيطرة على تفشي الفيروس.
وأعلنت وزارة صحة الاحتلال، وفاة خمسة أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي الوباء إلى 342.
وجرى تسجيل 1137 إصابة بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع عدد المرضى المؤكدين إلى 13352 شخصًا.
وأعرب نائب وزير الصحة عن خشيته من ارتفاع أعداد المصابين المصنفين ضمن دائرة الخطر إلى أكثر من ثلاثمائة، محذرًا من أن الموجة الثانية للوباء أصعب من سابقتها.