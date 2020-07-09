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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ع.ع.ش
كيف تجدد استمارة سيارة دخلت الإنعاش العنايه المركزة يالمرور تجديد الاستمارة يحتاج فحص يعني جدد عن طرق ملتوية وهذي مشكله أخرى نناشد وزير الداخلية إعفاء المالك من هذه الفقره وأحداث دفع رسوم الاتلاف لمرور ويكون بحدود 300 ريال فمافوق 3 سنوات طافئه و 150 للغير طائفة
ابو سعود
عيب عليك يا ابراهيم أن تتفوة بالعنصرية قد يكونو عند الله اخير وأطهر منك.
ابو محمد
مستغرب ليش كتابة خريج شريعة وقانون كان اكتفيتوا بأن القاتل شقيقه. يعني دراسته للشريعة والقانون فيها إشكالية
جبران قيسي
والله كنت عارف ان محمد نور بيحتوي أزمة فهد المولد نور أسطورة داخل الملعب وخارج الملعب
د محمد ماجد بخش
"وإذا مرضت فهو يشفين"

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