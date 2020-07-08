بالفيديو..يمنية مهددة بالقتل والترحيل من قطر وحرمانها من ابنها

نايف السالم (صدى):
روت سيدة يمنية مطلقة تدعى " حياة " معاناتها مع عائلتها بعد طلاقها، ورفض قطر منحها إقامة للبقاء مع طفلها، ما لا يدع لها خيارًا سوى التسفير إلى أهلها، الذين يهددونها بالقتل.
وكشفت حياة معاناتها مع طليقها، موضحة أنه كان يعنفها جسديا وجنسيا طوال عامين من زواجهما.
وأشارت إلى أنها قبل اشتكت للشرطة وحصلت على تقرير من الطب الشرعي يوثق آثار التعذيب على جسدها، حتى حصلت على الطلاق من المحكمة، وحضانة ابنها، بحكم القانون القطري.
ولفتت إلى أن أهلها ضغطوا عليها لإجبارها على الزواج من ابن عمها، كي لا تبقى وحيدة في قطر ويهددووها بالقتل، قائلة: " في حال رجعت إلى اليمن سوف يقوم والدها بقتلها ليطهر شرف القبيلة " .
وتبقى السيدة اليمنية محاصرة بين التهديد بالقتل أو الترحيل وحرمانها من ابنها.