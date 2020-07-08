نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب

Time منذ 20 دقيقة
Views 1387
المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب

الرياض (صدى):
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء الأربعاء الموافق (8 يوليو 2020م) صاروخاً بالستياً من الداخل اليمني وسقط وسط الأعيان المدنية والمدنيين بحي (الشركة) بمدينة (مأرب).

وأوضح العقيد المالكي، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين، وأن عملية الإطلاق هذه تصعيد متعمد ضد المدنيين الأبرياء والذي يأتي في سياق نهج المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن.

مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
🤣🤣🤣🤣
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يالمليليح إبدأ وانتبه على صحتك!! ترى فريقك ابو قرنبع هو السبب وخرقة الصرامي وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتكم المزعومه؟!!
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه الله يسعدكم يا حبايب قلبي .
سوسن
🤦‍♀️أتجه لمواقع التفاصل وفصل لاعادها الله من مواقع. مدري لوإنه "متلبسته" (جنية) المهم الولد موطبيعي🤔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قبله وسلام على رأسك أخي(زائر الفجر)🎈ووالله الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب جبلهم الهذيان والنفسية المنحطه للأمانة ومعاهم شلة زميره ابو كمخه وابو طخمه والرشبد المستلج وفلاح إلي يقرأ من الرسائل من الجوال!؟ وراعي السطحه العنزب والحقود الخريفي وغيرهم كثير!؟ ما عندهم إلا الصياح والعويل وعلى رأسهم الضراطي حقهم ابو خرقه وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتهم..* تقبل مروري 🏀

أخر الأخبار

محمد نور يحتوي أزمة المولد مع الاتحاد
محمد نور يحتوي أزمة المولد مع الاتحاد
Time منذ 9 دقائق Views 1328
عدنان جستنيه : فهد المولد يريد ان يلعب على عاطفة الجمهور الإتحادي
عدنان جستنيه : فهد المولد يريد ان يلعب على عاطفة الجمهور الإتحادي
Time منذ 15 دقيقة Views 203
عايد الرشيدي : أي نادي يتعاقد مع المولد سوف يفعل بهم مثل نادي الاتحاد
عايد الرشيدي : أي نادي يتعاقد مع المولد سوف يفعل بهم مثل نادي الاتحاد
Time منذ 20 دقيقة Views 222
المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب
المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب
Time منذ 20 دقيقة Views 1387
بندر الرزيحان : الاتحاد يمر بمرحلة حرجة
بندر الرزيحان : الاتحاد يمر بمرحلة حرجة
Time منذ 20 دقيقة Views 171
بالفيديو..مستهتر يترك المقود لركبتيه في إحدى الطرق الرئيسية
بالفيديو..مستهتر يترك المقود لركبتيه في إحدى الطرق الرئيسية
Time منذ 39 دقيقة Views 1640
إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات
إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات
Time منذ 50 دقيقة Views 1800
الفنان جاسم النبهان يُقلق جمهوره بعد دخوله إلى المستشفى
الفنان جاسم النبهان يُقلق جمهوره بعد دخوله إلى المستشفى
Time منذ 56 دقيقة Views 1854
ولي عهد إيران يفضح طهران واتفاقها "الحقير" مع الصين لنهب ثروات البلاد
ولي عهد إيران يفضح طهران واتفاقها "الحقير" مع الصين لنهب ثروات البلاد
Time منذ 58 دقيقة Views 1765
شاهد.. الشعب الكردستاني يُسقط طائرة تركية تابعة للجيش
شاهد.. الشعب الكردستاني يُسقط طائرة تركية تابعة للجيش
Time منذ ساعة Views 1659