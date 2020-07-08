ولي عهد إيران يفضح طهران واتفاقها "الحقير" مع الصين لنهب ثروات البلاد

طهران (صدى):
هاجم ولي العهد الإيراني المنفي الأمير رضا بهلوي، الاتفاق الذي تسعى طهران لتوقيعه مع الصين، ومدته 25 عامًا ووصفه بـ “المهين”.
وقال “بهلوي” في بيان نشرته قناته على تطبيق تلغرام: " النظام الذي يسيطر على بلدنا يسعى لتوقيع اتفاقية حقيرة مع الصين مدتها 25 عاما، تسمح بنهب ثروات إيران الطبيعية، وتقبل وجود جيش أجنبي في وطننا”.
وتابع : "خطط لها بموافقة مباشرة ودعم من قائد الثورة الإيرانية (علي خامنئي)، تعتبر خيانة غير مقبولة لمصالح إيران الوطنية”.
وصدق الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع وزاري مع الصين، مؤخرًا على مسودة اتفاقية مدتها 25 عاما، وكلف وزير الخارجية محمد جواد ظريف بمتابعة الاتفاق مع الجانب الصيني.