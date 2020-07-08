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إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات

Time منذ 50 دقيقة
Views 1800
إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات

تونس (صدى):
أثار زواج التونسية من غير المسلم الجدل بعد أن اشترط رئيس المجلس المحلي بالكرم شمال العاصمة التونسية، تقديم وثيقة تفيد اعتناق الدين الإسلامي من قِبل الرجل غير المسلم للزواج بامرأة تونسية.

وجاء ذلك بسبب منشور للمجلس المحلي في الكرم على ”فيسبوك“ حدد فيه الوثائق المطلوبة لعقد الزواج بين امرأة تونسية مسلمة من غير المسلم جدلًا قانونيًا واسعًا، لا سيما بعدما ألغي العمل بالمناشير الصادرة العام 1973 والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم، ما اعتبره البعض تجاوزًا للقانون من جانب المجلس المحلي الذي يثير جدلًا واسعًا حول قضايا ذات علاقة بالحالة المدنية.

ونشر المجلس المحلي بالكرم، اليوم الأربعاء، عبر صفحته قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، والتي تضمنت شهادة اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إذا كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
🤣🤣🤣🤣
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يالمليليح إبدأ وانتبه على صحتك!! ترى فريقك ابو قرنبع هو السبب وخرقة الصرامي وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتكم المزعومه؟!!
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه الله يسعدكم يا حبايب قلبي .
سوسن
🤦‍♀️أتجه لمواقع التفاصل وفصل لاعادها الله من مواقع. مدري لوإنه "متلبسته" (جنية) المهم الولد موطبيعي🤔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قبله وسلام على رأسك أخي(زائر الفجر)🎈ووالله الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب جبلهم الهذيان والنفسية المنحطه للأمانة ومعاهم شلة زميره ابو كمخه وابو طخمه والرشبد المستلج وفلاح إلي يقرأ من الرسائل من الجوال!؟ وراعي السطحه العنزب والحقود الخريفي وغيرهم كثير!؟ ما عندهم إلا الصياح والعويل وعلى رأسهم الضراطي حقهم ابو خرقه وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتهم..* تقبل مروري 🏀

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