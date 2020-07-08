إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات

تونس (صدى):
أثار زواج التونسية من غير المسلم الجدل بعد أن اشترط رئيس المجلس المحلي بالكرم شمال العاصمة التونسية، تقديم وثيقة تفيد اعتناق الدين الإسلامي من قِبل الرجل غير المسلم للزواج بامرأة تونسية.
وجاء ذلك بسبب منشور للمجلس المحلي في الكرم على ”فيسبوك“ حدد فيه الوثائق المطلوبة لعقد الزواج بين امرأة تونسية مسلمة من غير المسلم جدلًا قانونيًا واسعًا، لا سيما بعدما ألغي العمل بالمناشير الصادرة العام 1973 والتي كانت تمنع زواج التونسية المسلمة بغير مسلم، ما اعتبره البعض تجاوزًا للقانون من جانب المجلس المحلي الذي يثير جدلًا واسعًا حول قضايا ذات علاقة بالحالة المدنية.
ونشر المجلس المحلي بالكرم، اليوم الأربعاء، عبر صفحته قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، والتي تضمنت شهادة اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إذا كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة.