متحدث الاتحاد : فهد المولد لم يبلغنا أثناء خروجه من المعسكر

ماجد محمد (صدى):
أوضج أحمد دياب المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد أن اللاعب فهد المولد لم يبلغ أثناء خروجه من المعسكر.
وقال أحمد دياب : فهد المولد لم يبلغنا اثناء خروجه من المعسكر أغلق هاتفه ولم يجب أي احد، وفقًا لـ الرياضية 24.
أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا بشأن مغادرة فهد المولد معسكر الفريق في عسير، حيث نفت وجود مستحقات مالية للاعب.
وقالت إدارة النادي في البيان : " انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية أمام الحقيقة بخصوص مابدر من فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه.
وأضافت : لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بيه وبين النادي، حيث سدد المجلس كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء المعسكر
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