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متحدث الاتحاد : فهد المولد لم يبلغنا أثناء خروجه من المعسكر

Time منذ ساعة
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متحدث الاتحاد : فهد المولد لم يبلغنا أثناء خروجه من المعسكر

ماجد محمد (صدى):
أوضج أحمد دياب المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد أن اللاعب فهد المولد لم يبلغ أثناء خروجه من المعسكر.

وقال أحمد دياب : فهد المولد لم يبلغنا اثناء خروجه من المعسكر أغلق هاتفه ولم يجب أي احد، وفقًا لـ الرياضية 24.

أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا بشأن مغادرة فهد المولد معسكر الفريق في عسير، حيث نفت وجود مستحقات مالية للاعب.

وقالت إدارة النادي في البيان : " انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية أمام الحقيقة بخصوص مابدر من فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه.

وأضافت : لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بيه وبين النادي، حيث سدد المجلس كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء المعسكر

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رد ناري من فهد المولد على بيان الاتحاد

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أحدث التعليقات

ابن حزم
🤣🤣🤣🤣
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يالمليليح إبدأ وانتبه على صحتك!! ترى فريقك ابو قرنبع هو السبب وخرقة الصرامي وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتكم المزعومه؟!!
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه الله يسعدكم يا حبايب قلبي .
سوسن
🤦‍♀️أتجه لمواقع التفاصل وفصل لاعادها الله من مواقع. مدري لوإنه "متلبسته" (جنية) المهم الولد موطبيعي🤔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قبله وسلام على رأسك أخي(زائر الفجر)🎈ووالله الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب جبلهم الهذيان والنفسية المنحطه للأمانة ومعاهم شلة زميره ابو كمخه وابو طخمه والرشبد المستلج وفلاح إلي يقرأ من الرسائل من الجوال!؟ وراعي السطحه العنزب والحقود الخريفي وغيرهم كثير!؟ ما عندهم إلا الصياح والعويل وعلى رأسهم الضراطي حقهم ابو خرقه وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتهم..* تقبل مروري 🏀

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