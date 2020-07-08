نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. لحظات دفن الأمير خالد بن سعود

Time منذ ساعتين
Views 2846
Comment 2
شاهد.. لحظات دفن الأمير خالد بن سعود

نايف السالم (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظات دفن الأمير خالد بن سعود "رحمه الله" في مقبرة العدل، بحضور أبناء الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" وأحفاده.

وأوضح الفيديو الذي نشره حساب "الملك سعود"، لحظة وضعه في قبره من أبناء شقيقاته الأميرات فهدة (عبدالعزيز آل عبدالله) وبسمة (أحمد الشريف) والأمير تركي بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن (من أحفاد الأمير محمد بن عبد العزيز "رحمه الله".

وتوفي "رحمه الله" أمس الثلاثاء، فيما أدى عدد محدود صلاة الميت عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. صورة مؤثرة من صلاة الميت على جثمان الأمير خالد بالمسجد الحرام

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
🤣🤣🤣🤣
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يالمليليح إبدأ وانتبه على صحتك!! ترى فريقك ابو قرنبع هو السبب وخرقة الصرامي وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتكم المزعومه؟!!
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه الله يسعدكم يا حبايب قلبي .
سوسن
🤦‍♀️أتجه لمواقع التفاصل وفصل لاعادها الله من مواقع. مدري لوإنه "متلبسته" (جنية) المهم الولد موطبيعي🤔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قبله وسلام على رأسك أخي(زائر الفجر)🎈ووالله الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب جبلهم الهذيان والنفسية المنحطه للأمانة ومعاهم شلة زميره ابو كمخه وابو طخمه والرشبد المستلج وفلاح إلي يقرأ من الرسائل من الجوال!؟ وراعي السطحه العنزب والحقود الخريفي وغيرهم كثير!؟ ما عندهم إلا الصياح والعويل وعلى رأسهم الضراطي حقهم ابو خرقه وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتهم..* تقبل مروري 🏀

أخر الأخبار

محمد نور يحتوي أزمة المولد مع الاتحاد
محمد نور يحتوي أزمة المولد مع الاتحاد
Time منذ 8 دقائق Views 1296
عدنان جستنيه : فهد المولد يريد ان يلعب على عاطفة الجمهور الإتحادي
عدنان جستنيه : فهد المولد يريد ان يلعب على عاطفة الجمهور الإتحادي
Time منذ 14 دقيقة Views 197
عايد الرشيدي : أي نادي يتعاقد مع المولد سوف يفعل بهم مثل نادي الاتحاد
عايد الرشيدي : أي نادي يتعاقد مع المولد سوف يفعل بهم مثل نادي الاتحاد
Time منذ 19 دقيقة Views 222
المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب
المالكي يكشف تفاصيل إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ بالستي لاستهداف المدنيين بمأرب
Time منذ 19 دقيقة Views 1378
بندر الرزيحان : الاتحاد يمر بمرحلة حرجة
بندر الرزيحان : الاتحاد يمر بمرحلة حرجة
Time منذ 19 دقيقة Views 167
بالفيديو..مستهتر يترك المقود لركبتيه في إحدى الطرق الرئيسية
بالفيديو..مستهتر يترك المقود لركبتيه في إحدى الطرق الرئيسية
Time منذ 38 دقيقة Views 1630
إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات
إثارة الجدل في تونس حول اشتراط زواج غير المسلمين من التونسيات
Time منذ 49 دقيقة Views 1795
الفنان جاسم النبهان يُقلق جمهوره بعد دخوله إلى المستشفى
الفنان جاسم النبهان يُقلق جمهوره بعد دخوله إلى المستشفى
Time منذ 55 دقيقة Views 1848
ولي عهد إيران يفضح طهران واتفاقها "الحقير" مع الصين لنهب ثروات البلاد
ولي عهد إيران يفضح طهران واتفاقها "الحقير" مع الصين لنهب ثروات البلاد
Time منذ 58 دقيقة Views 1759
شاهد.. الشعب الكردستاني يُسقط طائرة تركية تابعة للجيش
شاهد.. الشعب الكردستاني يُسقط طائرة تركية تابعة للجيش
Time منذ ساعة Views 1656