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الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال

Time منذ ساعتين
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الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال

فهمي محمد (صدى):
واصلت مليشيات الحوثي انتهاكاتها في اليمن؛ حيث قصفت حيا سكنيا في مأرب، فيما نجحت القوات المشتركة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن، اليوم الأربعاء، في إسقاط طائرة حوثية مسيرة.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية: ”تمكنت القوات المشتركة، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة“.

وكانت المليشيات الإرهابية استهدفت أحد الأحياء السكنية وسط مدينة مأرب شمال شرق اليمن، عبر صاروخ من نوع (كاتيوشا).

وأسفرر سقوط الصاروخ على الحي السكني عن إصابة طفلتين فقط.

فيما أشارت وسائل إعلامية محلية، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال، جراء سقوط الصاروخ.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
🤣🤣🤣🤣
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يالمليليح إبدأ وانتبه على صحتك!! ترى فريقك ابو قرنبع هو السبب وخرقة الصرامي وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتكم المزعومه؟!!
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه الله يسعدكم يا حبايب قلبي .
سوسن
🤦‍♀️أتجه لمواقع التفاصل وفصل لاعادها الله من مواقع. مدري لوإنه "متلبسته" (جنية) المهم الولد موطبيعي🤔
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
قبله وسلام على رأسك أخي(زائر الفجر)🎈ووالله الهلال العالمي والحقيقي ومن الملعب جبلهم الهذيان والنفسية المنحطه للأمانة ومعاهم شلة زميره ابو كمخه وابو طخمه والرشبد المستلج وفلاح إلي يقرأ من الرسائل من الجوال!؟ وراعي السطحه العنزب والحقود الخريفي وغيرهم كثير!؟ ما عندهم إلا الصياح والعويل وعلى رأسهم الضراطي حقهم ابو خرقه وميداليات الفالح ابو ريالين زي حالميتهم..* تقبل مروري 🏀

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