الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال

فهمي محمد (صدى):
واصلت مليشيات الحوثي انتهاكاتها في اليمن؛ حيث قصفت حيا سكنيا في مأرب، فيما نجحت القوات المشتركة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة شمال غرب اليمن، اليوم الأربعاء، في إسقاط طائرة حوثية مسيرة.
وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة الجنوبية: ”تمكنت القوات المشتركة، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة“.
وكانت المليشيات الإرهابية استهدفت أحد الأحياء السكنية وسط مدينة مأرب شمال شرق اليمن، عبر صاروخ من نوع (كاتيوشا).
وأسفرر سقوط الصاروخ على الحي السكني عن إصابة طفلتين فقط.
فيما أشارت وسائل إعلامية محلية، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال، جراء سقوط الصاروخ.