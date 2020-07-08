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تعرَّفِ على "الصيام المتقطع" أسهل طرق التنحيف

Time منذ يوم
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تعرَّفِ على "الصيام المتقطع" أسهل طرق التنحيف

أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فوائد الصيام المتقطع في التنحيف.

وأكد أن الدراسات أظهرت أن الصيام المتقّطع وكذلك الحمية ضد الدقيق الأبيض والمعجنات والسكّريات تساعد الجسم على كسر مقاومة الأنسولين وعلاج السّكر2والتحكم به، كما أنه علاج للكبد الدهني وارتفاع الكلسترول، كما يمكن بفقدان نصف إلى 1 كيلو من الوزن أسبوعياً علاج السمنة، والسكر(النوع2) والضغط.

يذكر أن حمية الصيام المتقطع عبارة عن الصيام 16 ساعة والإفطار لمدة 8 ساعات، إذ يتم الاعتماد على الخضروات والبروتين والكربوهيدرات القليلة في فترة الإفطار، وتقليل السكر إلى حدٍ كبير.

وفي فترة الصيام والتي يكون ضمنها ساعات النوم، يتم الاعتماد على شُرب المياه والأعشاب بدون سكر، ومنع المشروبات التي تحتوي على سكر سواء عصائر طبيعية أو حليب.

ويعتمد هذا النظام على تقليل معدل الأنسولين في الدم، وبالتالي يضطر الجسم إلى حرق الدهون للحصول على طاقة بدلًا من اعتماده على السكر للحصول على طاقته.

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
زعيم اااسيا
وكمان عنده فرع من مستشفى شهار للي عندهم انفصال شخصيه مثلك لانه واضح انه مشجع نصراوي
اجل يلعب على من
طيب وش المطلوب ننقض البيعة
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗
نكوشة
والله ظنيتها هيا الشعيبي تشبهها بشكل مو طبيعي بهذا الفيديو بس بصراحة هيا اجمل منها🤗🤗

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