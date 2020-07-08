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وظائف شاغرة في شركة المطاحن الرابعة

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في شركة المطاحن الرابعة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة المطاحن الرابعة وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة بالدمام، بمسميات مدير المراجعة الداخلية، ومُراجع داخلي.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مُراجع داخلي أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة مماثلة في التدقيق، مع وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات العلاقة بالتدقيق.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مدير المراجعة الداخلية أن يكون حاصل على شهادة جامعية في مجال المحاسبة أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 12 عاما في التدقيق العام.

وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 26/ 11/ 1441هـ، حيث يتم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني التالي : [email protected] .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
موفق خير ...^^
ابو محمد 😎
خله يولي ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
أشهد إنهم كانوا فاتحين الطريق قدامك تعدي منه تريلة، بس القرادة وقل الدبره إذا إجتمعت مالها حل..
. راعــي الـددســـن .
الله يبارك له ويوفقه شاب مكافح لكسب رزقه بالحلال .👍.👍.

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