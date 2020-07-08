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صورة نادرة لبيت الله الحرام في عام 1386 هـ
منذ ساعة
972
2
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
موفق خير ...^^
ابو محمد 😎
خله يولي ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
أشهد إنهم كانوا فاتحين الطريق قدامك تعدي منه تريلة، بس القرادة وقل الدبره إذا إجتمعت مالها حل..
. راعــي الـددســـن .
الله يبارك له ويوفقه شاب مكافح لكسب رزقه بالحلال .👍.👍.
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