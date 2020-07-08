مصر تطالب بوضع حد للتدخلات الإقليمية في ليبيا أمام مجلس الأمن

القاهرة (صدى):
وجه عدد من الدول، خلال مؤتمر وزاري عبر الفيديو لمجلس الأمن، الأربعاء، تحذيرات من المرتزقة والحشد حول سرت"منددين بالتدخل الخارجي.
وفي السياق ذاته قال وزير خارجية مصر سامح شكري في إحاطة بمجلس الأمن بشأن ليبيا إن ليبيا تعاني من محاولات الهيمنة الإقليمية .
وأضاف: هناك ميليشيات تسعى لتنفيذ أجندات على حساب الشعب الليبي، علينا أن نضع حدا للتدخلات الإقليمية في ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال إن التدخل الخارجي "بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك".