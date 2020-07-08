فهد المولد يترك معسكر الاتحاد والنادي يعلق: "ليس له مستحقات"

ماجد محمد (صدى):
أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا بشأن مغادرة فهد المولد معسكر الفريق في عسير، حيث نفت وجود مستحقات مالية للاعب.
وقالت إدارة النادي في البيان : " انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية أمام الحقيقة بخصوص مابدر من فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه.
وأضافت : لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بيه وبين النادي، حيث سدد المجلس كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء المعسكر.
وتابعت : يؤكد مجلس إدارة النادي أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات مع التأكيد على استمرار العمل باحترافية وعليه سيتم تطبيق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع.