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فهد المولد يترك معسكر الاتحاد والنادي يعلق: "ليس له مستحقات"

Time منذ 16 دقيقة
Views 1369
فهد المولد يترك معسكر الاتحاد والنادي يعلق: "ليس له مستحقات"

ماجد محمد (صدى):
أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا بشأن مغادرة فهد المولد معسكر الفريق في عسير، حيث نفت وجود مستحقات مالية للاعب.

وقالت إدارة النادي في البيان : " انطلاقا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية أمام الحقيقة بخصوص مابدر من فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه.

وأضافت : لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بيه وبين النادي، حيث سدد المجلس كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء المعسكر.

وتابعت : يؤكد مجلس إدارة النادي أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات مع التأكيد على استمرار العمل باحترافية وعليه سيتم تطبيق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع.

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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