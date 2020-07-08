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النائب العام السوداني يوضح إمكانية محاكمة عمر البشير في لاهاي

Time منذ 21 دقيقة
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النائب العام السوداني يوضح إمكانية محاكمة عمر البشير في لاهاي

الخرطوم (صدى):
أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن مسألة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في لاهاي، قائمة على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية.

وأضاف أنه يواجه عدة قضايا أمام المحكمة، أولها انقلاب يونيو 1989، موضحًا أن مهمة النيابة العامة هو إجراء التحقيقات اللازمة ثم تقديم القضايا إلى المحكمة.

وتابع: " انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة، ونحن في انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل”، وفقًا لـ "سكاي نيوز".

وأتم : " الأهم هو أن الإفلات من العقوبة مرفوض نهائيا.. لأن المحاسبة التزام دستوري ” .

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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