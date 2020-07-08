العثور على موقع مخيف للتعذيب بحوائط عازلة للصوت بين هولندا وبلجيكا (فيديو)

أمستردام (صدى):
أعلنت الشرطة الهولندية عن مداهمة موقع Wouwse Plantage بشمال مقاطعة برابانت الموجودة على الحدود الهولندية البلجيكية، حيث عثروا على حاويات شحن لاحتجاز الرهائن وتعذيبهم.
ونشر موقع 9news عثور الشرطة الهولندية على 6 حاويات للشحن تم استخدامها كسجون.
وقبضت الشرطة على 6 أشخاص يُشتبه في تورطهم في اختطاف الأشخاص واتخاذهم كرهائن وكان بحوزتهم 25 قطعة سلاح.
وعثرت الشرطة على موقع كامل للتعذيب داخل حاويات الشحن بحوائط عازلة للصوت وللحرارة والعديد من أجهزة التعذيب.
وكانت الغرف التي تشبه زنازين السجون تحتوي على أصفاد وقيود معلقة في الأسقف والأرضيات؛ حتى يتم تثبيت الأشخاص أرضًا وتقييد أيديهم لأعلى.
وعثر على ـ24 كيلوغرامًا من منشطات الـ MDMA التي تُعرف باسم حبوب النشوة أو السعادة، وكانت الزنازين مزودة بكاميرات مراقبة عن بُعد.
وقد نشر الموقع مقطع فيديو يوضح وجود كرسي كالموجود في عيادات أطباء الأسنان داخل إحدى الزنازين، ومرفق بأكياس تحتوي على معدات للتعذيب والضغط على الضحايا، كما عثرت الشرطة أيضًا على سيارات وأسلحة مسروقة ومسدسات من طراز AK-47 الصيني.