المريسل يرد على الطريقي بـ "قميص الهلال"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، على الإعلامي صالح الطريقي، بشأن حقيقة وكيفية دعم المريسل لفريق نادي الهلال.
وقال "الطريقي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "عزيزي المريسل: لن أتوقف أمام المثل طالما وضحت أنك لن تساند مخطئ، ولكن سأتوقف أمام سؤالك.. لماذا تشك بمزاعمي" هذا حق لي ولك وللجميع".
وأضاف : "طالما نتحدث عن النوايا من حقك أن تصدق أو تشك، لأننا نتحدث عن ما هو غيبي لا يمكن رؤيته، ولكن لا يحق لي تكذيب صاحب النوايا إلا بدليل".
وتابع: "أستاذ صالح الأفعال أصدق من الأقوال، إعلام الهلال دعم ناديه 20 سنة للوصول للعالمية فماذا حقق؟ 5 الشارقة – 4 أولسان".
واستكمل : "هم اعترفوا انني سبب في خسارتهم أمام سيدني وإوراوا وحينما دعمتهم إعلاميا حققوها، و ساهمت في فوزهم الوحيد على الترجي، و حين تخليت عنهم خسروا، فماذا تريد أكثر من هذا دليلاً".