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المريسل يرد على الطريقي بـ "قميص الهلال"

Time منذ 27 دقيقة
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المريسل يرد على الطريقي بـ "قميص الهلال"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عبد العزيز المريسل، على الإعلامي صالح الطريقي، بشأن حقيقة وكيفية دعم المريسل لفريق نادي الهلال.

وقال "الطريقي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "عزيزي المريسل: لن أتوقف أمام المثل طالما وضحت أنك لن تساند مخطئ، ولكن سأتوقف أمام سؤالك.. لماذا تشك بمزاعمي" هذا حق لي ولك وللجميع".

وأضاف : "طالما نتحدث عن النوايا من حقك أن تصدق أو تشك، لأننا نتحدث عن ما هو غيبي لا يمكن رؤيته، ولكن لا يحق لي تكذيب صاحب النوايا إلا بدليل".

وتابع: "أستاذ صالح الأفعال أصدق من الأقوال، إعلام الهلال دعم ناديه 20 سنة للوصول للعالمية فماذا حقق؟ 5 الشارقة – 4 أولسان".

واستكمل : "هم اعترفوا انني سبب في خسارتهم أمام سيدني وإوراوا وحينما دعمتهم إعلاميا حققوها، و ساهمت في فوزهم الوحيد على الترجي، و حين تخليت عنهم خسروا، فماذا تريد أكثر من هذا دليلاً".

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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