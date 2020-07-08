باريس هيلتون تُعلن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية

واشنطن (صدى):
أعلنت الفنانة الأمريكية باريس هيلتون، عن قرارها بالترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة المقرر تنظيمها أوائل نوفمبر المقبل.
ونشرت باريس هيلتون، صور لها عبر "تويتر" تظهرها وهي ترقد على المكتب الرئاسي في البيت الأبيض، تحت عنوان "باريس رئيسة ".
وعلقت قائلة: " بعد تفكير مطول قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية " ، مضيفة: " هل يجب علي إعادة تصميم المكتب البيضاوي إلى مكتب على شكل قلب؟ ”.
كما ذكرت أنها تنوي تعيين المغنية ريانا لمنصب نائب الرئيس لأنها “ جميلة وموهوبة ”.