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شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

Time منذ 40 دقيقة
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شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

الرياض (صدى):
أوضح الأمن العام للمرورر شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها.

وقال "المرور" إنه يجب تسديد المخالفات المرورية أولا وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

وكان ذلك ردًاعلى استفسار أحد المواطنين « السلام عليكم.. سيارة تم بيعها كانت تشليحًا قديمًا، ولم تسقط من النظام ولوحاتها مفقودة، إيش الإجراء اللازم لإسقاطها من النظام حاليًّا؟».

وغرد المرود: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك. يسعدنا تواصلك».

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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