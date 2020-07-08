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شركة الزامل للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1409
شركة الزامل للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الزامل للخدمات البحرية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة في مدينة الخبر، بمسمى (أخصائي موارد بشرية) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأشترطت ن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية)، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص.

كما أشترطت-أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

للتقديم : هنا

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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