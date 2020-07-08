شركة الزامل للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الزامل للخدمات البحرية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال)، للعمل بالشركة في مدينة الخبر، بمسمى (أخصائي موارد بشرية) عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.
وأشترطت ن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية)، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص.
كما أشترطت-أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.
للتقديم : هنا