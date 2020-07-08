التقاعد: آلية إلكترونية للإبلاغ عن الوفاة لحفظ حقوق الورثة

الرياض (صدى):
قالت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمات التقاعد الإلكترونية تتيح لذوي المتقاعد المتوفَّى الإبلاغ عن وفاته؛ للحفاظ على حقوق المستفيدين المستحقين عبر خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد.
وتتيح خدمة الإبلاغ عن المتقاعد المتوفَّى التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة.
كما تسهم في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفّى للحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته.
وتستلزم إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفَّى، وطريقة الإبلاغ كالتالي:
الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة.
الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.
تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «الإبلاغ عن وفاة متقاعد».