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التقاعد: آلية إلكترونية للإبلاغ عن الوفاة لحفظ حقوق الورثة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1419
التقاعد: آلية إلكترونية للإبلاغ عن الوفاة لحفظ حقوق الورثة

الرياض (صدى):
قالت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمات التقاعد الإلكترونية تتيح لذوي المتقاعد المتوفَّى الإبلاغ عن وفاته؛ للحفاظ على حقوق المستفيدين المستحقين عبر خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد.

وتتيح خدمة الإبلاغ عن المتقاعد المتوفَّى التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة.

كما تسهم في إيقاف صرف المعاش للمتقاعد المتوفّى للحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته.

وتستلزم إدخال السجل المدني للمتقاعد المتوفَّى، وطريقة الإبلاغ كالتالي:

الضغط على أيقونة «الخدمات الإلكترونية» في أعلى الصفحة.

الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

تحديد خدمات «زائر»، والضغط على خدمة «الإبلاغ عن وفاة متقاعد».

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أحدث التعليقات

دوسري
ههههههههههه الحمد لله والشكر عالم غريب عجيب
ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه

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