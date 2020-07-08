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انقلاب تريلة علف على كبري عكاش وإغلاق أحد مخارج الطريق

Time منذ ساعة
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انقلاب تريلة علف على كبري عكاش وإغلاق أحد مخارج الطريق

حائل (صدى):
شهد كبري عكاش الواقع شرق مدينة حائل منذ قليل انقلاب تريلة علف بشكل مروع على الطريق.

وتسببت التريلة في إغلاق أحد المخارج للكبري الواقع على طريق حائل بالقصيم، وفقا لصحيفة عين الحقيقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير وبارك فيك .. آمين ..

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