كاي هافيرتز يطلب الرحيل إلى تشيلسي

وكالات (صدى):
تقدّم كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، بطلب إلى نادي للموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكشفت تقارير ألمانية، أن هافيرتز يريد الرحيل التزامن مع المفاوضات مع نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي عرض 80 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضمه.
وأفادت التقارير، بأن إدارة نادي تشيلسي دخلت في مفاوضات متقدمة مع هافيرتز؛ لحسم التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعرض تشيلسي، دفع مبلغ الصفقة على شقين، الأول 62.9 مليون جنيه إسترليني كمبلغ ثابت ثم دفع 26.9 مليون جنيه إسترليني كحوافز إضافية.