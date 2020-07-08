نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

كاي هافيرتز يطلب الرحيل إلى تشيلسي

Time منذ 5 ساعات
Views 1375
كاي هافيرتز يطلب الرحيل إلى تشيلسي

وكالات (صدى):
تقدّم كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن الألماني، بطلب إلى نادي للموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت تقارير ألمانية، أن هافيرتز يريد الرحيل التزامن مع المفاوضات مع نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي عرض 80 مليون جنيه إسترليني، مقابل ضمه.

وأفادت التقارير، بأن إدارة نادي تشيلسي دخلت في مفاوضات متقدمة مع هافيرتز؛ لحسم التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعرض تشيلسي، دفع مبلغ الصفقة على شقين، الأول 62.9 مليون جنيه إسترليني كمبلغ ثابت ثم دفع 26.9 مليون جنيه إسترليني كحوافز إضافية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

لالا
نعرف من غيرك
جاسم
طيب ليه دخل البلد قبل فحصه والتاكد من سلامته هذه المشكله لا تختص بهذا الجهاز بل باشياء كثيره يكون ضحيتها المواطن لمن تشتكي غير الله سبحانه
**""'سهم'""**😊
بطلة ...👌
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . كل هذا فيك يا أم الدنيا إش باقي بعد .؟؟.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء ☕
الله يشفي كل مريض

أخر الأخبار

تعليق فهد الروقي عن حادثة لاعب الاتحاد فهد المولد
تعليق فهد الروقي عن حادثة لاعب الاتحاد فهد المولد
Time منذ 4 ثواني Views 75
عيسى الروقي : هناك أندية تستفيد من التحكيم الأجنبي محليا
عيسى الروقي : هناك أندية تستفيد من التحكيم الأجنبي محليا
Time منذ 23 ثانية Views 81
عمر الكاملي : خلال 48 ساعة سيعود فهد المولد وسيحل الموضوع
عمر الكاملي : خلال 48 ساعة سيعود فهد المولد وسيحل الموضوع
Time منذ 46 ثانية Views 20
شاهد.. بدر خلف الشهير بـ”كيكة” يواجه اتهامات بالشذوذ
شاهد.. بدر خلف الشهير بـ”كيكة” يواجه اتهامات بالشذوذ
Time منذ 48 ثانية Views 13
أحمد دياب : لاعبين كبار حاولوا التدخل بموضوع فهد المولد ولكنه لم يرد على احد
أحمد دياب : لاعبين كبار حاولوا التدخل بموضوع فهد المولد ولكنه لم يرد على احد
Time منذ دقيقة Views 101
الجيش الليبي يعلق على وجود أجانب في المنشآت والحقول النفطية
الجيش الليبي يعلق على وجود أجانب في المنشآت والحقول النفطية
Time منذ دقيقتين Views 1075
«بيكيه» يلفت الأنظار بعد ذهابه لمباراة إسبانيول بدراجة (فيديو)
«بيكيه» يلفت الأنظار بعد ذهابه لمباراة إسبانيول بدراجة (فيديو)
Time منذ 10 دقائق Views 1285
شاهد.. أول فيديو لـ إيمانويل ماكرون بعد انضمامه إلى "تيك توك"
شاهد.. أول فيديو لـ إيمانويل ماكرون بعد انضمامه إلى "تيك توك"
Time منذ 31 دقيقة Views 1406
دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة
دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة
Time منذ 43 دقيقة Views 1600
الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال
الحوثيون يستهدفون حيا سكنيا في مأرب والضحايا أطفال
Time منذ 47 دقيقة Views 1455