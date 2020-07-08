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للمرة الأولى.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

Time منذ 57 دقيقة
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للمرة الأولى.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء

الأحساء (صدى):
قامت ثمان من النساء المتطوعات بتعقيم وتطهير وتنظيف جوامع الأحساء، للمرة الأولى في المملكة، وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

ونفذ فريق "سمو التطوعي" التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى عودة الحياة الطبيعية، خمس مبادرات تطوعية كان آخرها تعقيم المساجد، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لقناة الإخبارية.

وشاركت متطوعات فريق سمو التطوعي‬ في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين.

وساهم الفريق النسائي بشكل فعّال وإيجابي، خاصة خلال فترة الجائحة، في تقديم الكثير من البرامج التطوعية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
حيلهم بينهم .. .. هو غبي وكذاب ومهايطي فوق المعدل وجبان ينفس الوقت ..
ابو محمد 😎
إرهابيون عصابات مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ...
مطر الاسود
من مأمنه يؤتى الحذر , من الممكن تكذيب العالم بأسره ولكن حين يأتي الكلام من أحد أفراد البيت فالوضع مختلف تماما , اضف الى ذلك ان أفعال هذا الانسان تتحدث عنه بوضوح ودون تورية
algernaas4
الفقراوي هذا مريض الله يشفيه
ابو محمد 😎
جزاك الله خير وبارك فيك .. آمين ..

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