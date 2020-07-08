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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى حصول المتعافي من فيروس كورونا على مناعة ضده

Time منذ 13 دقيقة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى حصول المتعافي من فيروس كورونا على مناعة ضده

علي القحطاني (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأبحاث لم تحدد مدى قوة المناعة للشخص الذي أُصيب بفيروس كورونا وتعافى منه.

وحذر الدكتور محمد العبدالعالي، المتعافين من تجاهل الاحترازات الصحية، بزعم أنهم لديهم مناعة ضد الفيروس، مضيفًا أن المتعافي إذا تجاهل الاشتراطات الصحية يمكنه نقل الفيروس إلى عائلته.

جاء ذلك خلال رده على استفسارات المدون عبدالله الخريف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

دوسري
كلامك صحيح 100% كلاب خونه ياصاحب السمو
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
طيب ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله .
ابو محمد 😎
الله يستر ويحمينا بحمايته .. آمين ,,

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